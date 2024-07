Israele ebrei ortodossi in rivolta contro la Corte Suprema che ha eliminato le esenzioni dal servizio militare A Gerusalemme scoppia la guerriglia | cinque arresti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sono scesi in piazza a migliaia per contestare, non senza momenti di alta tensione, la sentenza delladidi togliere ledalper gli studenti delle scuole religiose. Una protesta di piazza che è degenerata in scene di, con i manifestanti che hanno ingaggiato un duello con le forze di polizia. Scontri per i quali sono stati arrestati tre, colti in flagranza di reato. Una protesta che ha interessato la città di, in cui si sono verificati anche diversi incendi, sassaiole e in cui è stata presa di mira anche l’auto del ministro dell’edilizia, Yitzhak Goldknopf, anche lui religioso.inlache haledal