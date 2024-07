Impianto in funzione entro il 2026

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il progetto del Textile Hub prevede la realizzazione, in via di Baciacavallo, di undi selezione automatica di rifiuti tessili, con capacità di circa 33.000 tonnellate all’anno, per garantirne il successivo riutilizzo e riciclo. L’, il cui cantiere è partito a maggio, entrerà innella prima metà del. A partire dall’inizio del 2025 verrà avviata la costruzione dell’di selezione automatica che utilizza l’Intelligenza artificiale (tecnologia Fibersort della ditta belga Valvan) e della linea di riciclo meccanico, costituita da una fase di pre-sfilacciatura. "Prato non è stata scelta a caso per ospitare questoinnovativo vista la grande tradizione storica nel riciclo tessile che può vantare. E’ qui che l’ingegno e la laboriosità dei pratesi hanno trasformato i rifiuti tessili in una risorsa preziosa, contribuendo alla crescita economica e alla sostenibilità ambientale della Toscana", spiega Alessandro Canovai, direttore dell’area Business Ambiente di Alia Multiutility.