Giuseppe Cruciani si racconta tra La Zanzara e una esperienza omosessuale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il conduttore de Ladi, voce de Lasi èto a Corriere della Sera, parlando del programma, di un suo libro in uscita e anche di altro. Ammette che lo infastidisce: «considerare le persone sulla base delle preferenze sessuali. A me non frega se uno è bisessuale, trisessuale, se fa le orge, lo valuto per quello che è e pensa. La catalogazione Lgbtq+ è un’aberrazione, lo dico da libertario, non da moralista di destra, eppure passo per omofobo anche se sono a favore di adozioni gay, utero in affitto e matrimonio gay uguale a quello etero». Poi su quello che fa in radio,dice: «lascio sfogare le persone, gestisco l’odio sociale che emerge e, quando decido che è troppo, chiudo il microfono, ma non si può ridurre a questo quello che faccio alla radio.