Criscitiello distrugge Spalletti | tirato in ballo anche lo Scudetto con il Napoli

(Di lunedì 1 luglio 2024)svela quello che è il suo punto di vista sulla Nazionale guidata dal CT Luciano, uscita da Euro 2024 agli ottavi contro la Svizzera. Giorni di grande delusione in casa Italia in seguito alla sconfitta contro la Svizzera che ha causato l’eliminazione da Euro 2024. Appena gli ottavi di finale per la squadra campione in carica,se a sorprendere è stato l’atteggiamento da parte di tutti gli uomini di Luciano, con quest’ultimo che è finito pesantemente sotto la lente d’ingrandimento della critica. Una confusione tecnico – tattica e un gruppo mai apparso unito: questi sono i principali capi di accusa che in queste ore si stanno muovendo contro l’ex allenatore del, che ora avrà il compito di dare una forte scossa a tutto l’ambiente, con obiettivo il ritorno ai Campionati del Mondo.