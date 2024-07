Casella-Dossena un duo affiatato per la Spal Insieme a Vercelli hanno centrato i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dunque, l’ennesimo colpo di scena di questa estate biancazzurra ha partorito la scelta di un nome per dirigere l’area tecnica, quello di Alex, che già da settimane aveva parlato con Tacopina prima, e Di Taranto poi (prima che si accasasse al Cesena), in previsione di un suo arrivo nella città estense, e che quindi è informatissimo sulla situazione tecnica e di contratti nella rosa biancazzurra. E dire che il suo arrivo in quella fase sembrava solo subordinato a un mancato accordo sul nome che sembrava in pole position, quello di Giuseppe Magalini del Catanzaro, poi aveva piano piano guadagnato consensi nel management estense. Quello che è successo invece nelle settimane successive è ormai storia, con lache all’improvviso vira su Danzè, probabilmente attratta dalla possibilità con lui di arrivare a giovani promesse di orbita rossonera, e con lo stesso dirigente prescelto che, per ragioni personali sulle quali ha chiesto il rispetto della privacy, rinuncia a un contratto biennale e all’incarico nel club di Tacopina.