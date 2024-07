Bellucci-Shelton sospesa a Wimbledon | punteggio esatto nuovo programma e orario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Giornata lunghissima di primi turni ae un match che riguarda un giocatore italiano non si è chiuso per colpa dell’oscurità. Si tratta di Mattiache domani ripartirà avanti due set a uno contro Benin un incontro finora giocato davvero alla grande per il lombardo che sta offrendo una grande prestazione. Match che è stato interrotto poco prima delle 21.00 ora locale, decidendo per l’opzione di non far cominciare il quarto set con il rischio di non portarlo a termine: si è deciso così di rinviare tutto a domani per finire con più calma e con la certezza di concludere. Si ripartirà daldi 6-4, 3-6, 6-3 in favore del giocatore di Busto Arsizio che ha teso una ragnatela a, allungando gli scambi, muovendolo e mettendo in evidenza tutti i suoi limiti.