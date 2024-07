Ancora non ha vinto nessuno Il doppio turno francese spiegato da Pasquino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nelle elezioni, come le legislative francesi, nelle quali si vota con un sistema diin collegi uninominali, nessun partito “vince” al primo. Più correttamente è in testa se ha più voti degli altri. Vincono, il seggio, i candidati che ottengono il 50 per cento più uno di voti espressi (votanti almeno il 25 per cento degli aventi diritto). Fonte Le Monde ore 10.30, 76 eletti al primo, leggera prevalenza, forse 40, fra cui Marine, del Rassemblement. Quindi, Le Pen non ha, ma il suo Rassemblement National ha ottenuto più voti dei concorrenti, ancorché con una percentuale un po’ inferiore a quella che le attribuivano i sondaggi. Adesso, comincia quella che non è una operazione riprovevole, nient’affatto un mercato delle vacche, ma un confronto/scontro aperto e trasparente.