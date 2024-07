Ambiente e pianeta maltrattati | Serve l’alba di un nuovo pensiero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Il nostroonnipotente ci ha portato a credere che tutto sia manipolabile e distruggibile. Per l’Occidente si profila la catastrofe". La salvezza? "di un, una nuova strada. Una diversa consapevolezza di ciò che siamo in natura, la ricerca di unruolo nel mondo, forse un ritorno alle origini. E una tecnica che sia progresso ma non strumento di volontà di potenza. Una sfida per noi tutti". Ignazio Ravasi, storico politico e amministratore, oggi responsabile culturale del Parco Adda Nord, ha alle spalle trent’anni di attività nei parchi lombardi. La filosofia, da sempre, una passione e un terreno di studio. E si intitola "La caduta dell’Occidente" il suo ultimo saggio, pubblicato da Kimerik "e risultato - spiega - di un lavoro di riordino di riflessioni buttate giù negli ultimi anni: quelli della pandemia, delle nuove guerre, dell’ascesa di Cina e India".