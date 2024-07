Abusi su alunne 11 anniprof a processo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 luglio 2024) 15.30 La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un docente di un istituto paritario della capitale accusato di "violenza sessuale aggravata" nei confronti di diecidi appena 11 anni d'età. Gli episodi sarebbero avvenuti fra dicembre del 2022 e maggio 2023. Il docente di 43 anni, durante le indagini, è stato posto agli arresti domiciliari ed è attualmente interdetto dall'esercizio della professione per un anno.Secondo gli inquirenti,le molestie sulle piccoline avvenivano in classe.