Wimbledon Sinner | Pronto per l’esordio mi sento bene

(Di domenica 30 giugno 2024) “Sonoper, mifisicamente: arrivare a un grande slam sentendosiper me è la cosa più importante, non ho quei dubbi che ho avuto al Roland Garros“. Così Jannikai microfoni di Sky Sport in vista del suo esordio a, domani contro Yannick Hanfmann: “È molto bravo al servizio, devo stare attento e provare a fare il mio gioco”, ha spiegato il numero uno al mondo parlando del tedesco.ha poi concluso: “So quanti sacrifici ho fatto e a quante cose ho rinunciato nella mia carriera fino ad ora. So che devo migliorare ancora molto, sia dal punto fisico che da quello mentale: è un processo, e il mio è appena iniziato. Vivo il momento, ora è positivo ma so che può cambiare tutto in un attimo: sono molto tranquillo, ma anche privilegiato per questa prima posizione”.