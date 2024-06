Traffico Roma del 30-06-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024) LuceverdeBuonasera irritazione Massimo peschi proseguono i rientri in città ilquindi risulta intenso sulle principali strade un incidente provoca al momento sulla via Aurelia 3 Torrimpietra e Aranova Verso il raccordo anulare con le persone ma anche sulla autostrada A12 perTra Santa Marinella e Ladispoli sulla via Pontina e si incontrano code tra Pomezia e Castel di Decima ancora code Poi tra Ponte Galeria e il raccordo sullaFiumicino anche qui a seguito di un incidente attesi poi alla barriera di Mestre sulla A24 per i rientri dell’Abruzzo sulla A1-napoli lunghe code versotra Frosinone e Valmontone anche chi si trova sulla diramazione diNord con tre code tra Castelnuovo di Porto è il raccordo anulare solo sesso raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta e atleti si sta in coda tra la Pontina è l’abbia bene questa nel momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete sempre consultare il sito