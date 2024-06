Tour de France 2024 | San Luca indigesto per Primoz Roglic

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilse Kevin Vaquelin (Arkéa B&B Hotels) ha vinto la seconda tappa del 111°delungo 200 chilometri di saliscendi da Cesenatico a Bologna. Il 23enne normanno ha preceduto sul traguardo di 36” la maglia a pois Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), con l’altro transalpino Quentin Pacher (Groupama FDJ), terzo a 49”. Non è riuscito il disperato tentativo di Romain Bardet (Team DSM Firmenich) di conservare la maglia gialla. Staccato sul secondo passaggio sul Monte della Guardia verso il Santuario di San, il vincitore di ieri ha ceduto 21” all’arrivo, precipitando così al quinto posto in classifica generale. La nuova maglia gialla, in una graduatoria che vede quattro corridori accreditati dello stesso tempo, è Tadej Pogacar ( UAE Team Emirates).