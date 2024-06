Tour de France 2024 classifiche generali aggiornate dopo la seconda tappa | Pogacar già in giallo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Ledeldela, la Cesenatico-Bologna di 198,7 chilometri. Ancora tanto pubblico sulle strade dell’Emilia Romagna, in una giornata che ha premiato Kevin Vauquelin. Romain Bardet non riesce a tenere la ruota di Jonas Vingegaard e Tadejsullaascesa del San Luca ed è già costretto a togliersi la maglia gialla, che finisce sulle spalle del vincitore del Giro d’Italia. Stesso tempo per Evenepoel, Vingegaard e Carapaz, ma lo sloveno è in testa per i migliori piazzamenti. ORDINE DI ARRIVO MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE) Tadej(UAE Emirates) 09h 53? 30” Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) st Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) st Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) st Romain Bardet (Team Dsm Firmenich) + 06” Maxim Van Gils (Lotto Dstny) + 21” Egan Bernal (Ineos Grenadiers) + 21” Pello Bilbao (Bahrain Victorious) + 21” Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) + 21” Giulio Ciccone (Lidl – Trek) + 21” MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) 67 punti Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels) 60 punti Quentin Pacher (Groupama FDJ) 35 punti MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) 22 punti Valentin Madouas (Groupama – Fdj) 11 punti Frank Van den Broek (Team Dsm Firmenich) 9 punti MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 09h 53? 30” Maxim Van Gils (Lotto Dstny) +21” Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) +21?delagià inSportFace.