Torrevecchia Pia scontro nella notte fra 3 auto | i tre conducenti portati in ospedale

(Di domenica 30 giugno 2024)Pia (Pavia), 30 giugno 2024 - Incidente con trecoinvolte, con i trefiniti in. Erano da poco passate le 3 di oggi, domenica 30 giugno, quando sono scattate le richieste d'intervento per un violentosull'ex Statale 412 "della Val Tidone", nel territorio comunale diPia, nel tratto fra il centro abitato e la frazione Vigonzone. I soccorsi sono scattati con il codice rosso in uscita, temendo conseguenze molto gravi per i coinvolti, in tutto 6 persone, a bordo di 3 veicoli, una Peugeot 2008, una Toyota Aygo e una Tesla. Dalla centrale operativa di Areu sono state inviate sul posto tre ambulanze e duemediche, una da Pavia e l'altra da Lodi, per prestare i soccorsi alle diverse persone coinvolte.