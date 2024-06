Thuram novità stile ‘Inter’ in Francia-Belgio? Deschamps cambia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Marcusdomani alle 18 sarà impegnato nel match tra, sfida degli ottavi di finale di Euro 2024.importante sulla posizione del centravanti dell’Inter. ULTIME – Verso, uno degli ottavi di finale più belli e suggestivi di Euro 2024. Fischio d’inizio domani pomeriggio alle 18 allo stadio Esprit Arena di Dusseldorf. I transalpini, arrivati secondi nel proprio girone eliminatorio, sfidano la nazionale di Tedesco, che, invece, si è classificata sempre come seconda ma nel gruppo E, alle spalle della Romania. In campo dal 1?, come riferisce l’Equipe, ci sarà il giocatore dell’Inter Marcus. Il figlio d’arte sfiderà Romelu Lukaku, come già fatto due volte nell’ultimo campionato contro la Roma e segnando entrambe le volte.