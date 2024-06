Scena muta agli esami per protesta Nel liceo gli ispettori del ministero | Voti bassi già decisi? Verifiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Rondoni L’Italia contro i giovani? Non siamo solo un Paese per vecchi, ma siamo diventati un Paese contro i giovani? Sembra che l’Italia si accanisca contro i migliori dei suoi giovani, a veder le notizie che riguardanodi maturità eddi altro genere, tipo quelli per diventare avvocati. Da un lato, la esemplaredelle tre ragazze delFoscarini di Venezia, dove il ministro Valditara – prendendo seriamente in considerazione le rimostranze delle studentesse – ha mandato una ispezione. Le tre, finita con ottima media i 5 anni di studio, si sono viste rifilare un voto basso all’esame scritto di greco, come molti loro compagni. E perhan fattoall’orale. Promosse. Del resto, che senso ha in poco temponare un percorso di 5 anni di scuola? È come dare indirettamente degli incapaci ai colleghi che hanno condotto fin lì i ragazzi.