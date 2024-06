ROMINA FALCONI pubblica IO TI INCLUDO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 30 giugno 2024) La cantautrice romana, dalla personalità eclettica e irriverente, da sempre in prima linea per i diritti della comunità LGBTQIA+ che ha conquistato il pubblico con canzoni che affrontano temi importanti come l’amore, l’identità e l’accettazione di sé,a sorpresa “Io ti”, brano composto in occasione del VARESEPRIDE di cui è stata madrina. Online anche il videoclip ufficiale. “Io ti” diè fuoria sorpresa “IO TI”, brano composto in occasione del VARESEPRIDE di cui è stata madrina. «Ho avuto l’onore di essere la madrina del Pride di Varese, ho scritto una canzone alla maniera mia: ironia scintillante applicata ad un tema serio ed importante – afferma– Mi sono resa conto che non c’è un inno del Pride ad oggi qui in Italia, e sarà bello creare le versioni delle varie città per metterle in un EP.