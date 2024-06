Orban fa concorrenza a Meloni e Salvini in Europa | nuovo gruppo al Parlamento Ue

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo aver incontrato Giorgiaa Roma, il premier ungherese Viktorha annunciato la creazione di undi destra alUe. Si chiamerà “Patrioti per l’” e sarà composto, oltre che dal partito dello stesso primo ministro dell’Ungheria Fidesz, dal Partito per la Libertà austriaco Fpö e dal partito ceco di Azione dei Cittadini Insoddisfatti. La creazione di unaleuropeo è fondamentale per partecipare ai lavori dell’assemblea. I partiti nazionali che rimangono esclusi dai gruppi contano molto poco e rischiano di ricevere poche cariche rilevanti. Nella scorsa legislatura questo destino è toccato al Movimento 5 Stelle. Rischia di aumentare quindi a 3 il numero dei gruppi di destra e di opposizione in, insieme ai Conservatori europei, di cui fa parte Fratelli d’Italia, e a Identità e Democrazia, di cui fa parte la Lega.