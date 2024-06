Nessun nuovo Cas in città Il Comitato sicurezza chiede rassicurazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Montecatini, 30 giugno 2024 – “A Montecatini non è previsto assolutamente l’invio di altri migranti rispetto a quelli già presenti inné tantomeno l’apertura di nuovi centri di accoglienza straordinaria". La prefettura smentisce l’ipotesi di aumento del numero dei rinti asilo e di apertura di ulteriori Cas all’interno di strutture ricettive. L’ufficio del governo del territorio, del resto, ha dato precise garanzie all’ex sindaco Luca Baroncini, alla fine del suo mandato, e alresponsabile dell’amministrazione Claudio Del Rosso. Secondo i dati di un mese fa, sarebbero circa 150 i migranti ospitati a Montecatini, divisi tra gli alberghi Medici, Zenith e Palladio, e un appartamento utilizzato per l’accoglienza diffusa in via dello Zizzolo.