Nba LeBron James | niente Player Option nuovo accordo con i Lakers

(Di domenica 30 giugno 2024) Il quattro volte campione Nba,, ha rinunciato allapresente nel suo contratto con i Los Angelese sta lavorando a uncon la squadra. Secondo un rapporto Espn, nonostante il fatto chediventerà un free agent, il suo futuro ainon è affatto in dubbio, dato che hanno selezionato suo figlio nel secondo round del Draft Nba di giovedì.ha deciso di rescindere un contratto del valore di 51,4 milioni di dollari per la prossima stagione e firmare untriennale con idel valore massimo di 162 milioni di dollari, essendo disposto a lavorare con i gialloviola su uninferiore al massimo, per posizionare meglio la squadra in vista dell’ingaggio di un giocatore di impatto.