LIVE Motocross GP Indonesia MXGP 2024 in DIRETTA | Herlings leader della gara inseguono Gajser e Prado

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1- Errore di, superato da. 1- Guadagnini subito in sesta posizione, Bonacorsi nono. 1-si prende subito il comando, seguono. Partenza strepitosa del fenomeno olandese. PARTE-2! 10.05 Grande prova anche di Andrea Bonacorsi, quinto in-1. 10.00-1 è stata vinta con un dominio estremo di Jeffreydovranno fare di più. 09.55 de Wolf vince il Gran Premioed entrambe le gare di MX2, ottimo Adamo secondo nel podio finale e terzo in-2. 09.50 Buongiorno e benvenuti alla-2 diin. 07.54 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 10.10 per-2! 07.53vince dominando dall’inizio alla fine senza lasciar possibilità aper la rimonta.