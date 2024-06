La città più piccola del mondo | uno scrigno dove si cela un tesoro

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 30 giugno 2024) Life&People.it E’ Durbuy, lapiùdel, con 700 anni di storia; conta 400 anime questo minuscolo centro, così prezioso per il turismo culturale e per gli amanti della natura, che visitano il Belgio. Passeggiare tra le strade tortuose, tra edifici e antiche fortificazioni rende questo comune belga, fondato dal conte di Lussemburgo, re di Boemia, Giovanni I, una roccaforte di piacere, secondo i tanti turisti che l’hanno visitato. Ed oggi è la preferita meta turistica, tra i dodici villaggi della Vallona, grazie alla presenza dello splendido quanto esclusivo castello Chateau des Comtes d’Urseil. Poche centinaia di metri sono diventate attrazione turistica irrinunciabile per le migliaia di visitatori all’anno, che visitano le Ardenne, forse per via di quella particolare atmosfera fiabesca che si respira, tra edifici fatati e la geometria inusuale disegnata dai vicoli, che trasudano di storia.