Joe Biden allora in questi 4 anni chi comandava gli Usa?

(Di domenica 30 giugno 2024) Cosa c'è a margine del disastro-della notte scorsa? E cosa resta oltre la scena patetica (metà cinica e metà straziante) della moglie Jill che, a catastrofe avvenuta, lo elogia per aver risposto a tutte le domande («You answered everyon»), come una mamma troppo scema (o troppo furba) farebbe con il suo bimbo tonto? In realtà, il naufragio era ormai conclamato. Anzi, era evidente a tutti sin dal primo minuto di gioco: da una parte, un Trump tonico e perfino autocontrollato (circostanza tutt'altro che frequente); dall'altra, uncompletamente bollito, barcollante, a tratti assente, e sempre farfugliante. La fine del match per KO tecnico è stata certificata quando Trump, dopo un intervento diancora più confuso e imbarazzante degli altri, lo ha infilzato così: «Non so davvero cos'abbia detto, e penso che non lo sappia nemmeno lui».