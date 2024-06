Intrighi d’amore ad Arezzo | dai boccacceschi tempi di Vasari al futuro fantascientifico dei Marziti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 30 giugno 2024) STORIE BOCCACCESCHE IN QUEL DIALL’EPOCA DELLO STESSOLa “Tita” madre di Pietro L’Aretino , e più esattamente Margherita del Boncio o nei Bonci, donna bellissima, che era ambita da pittori come modella, di famiglia agiata, il suo fratello Fabiano era un canonico e l’altro Niccolò, un giurista di una certa rinomanza, aveva sposato un bell’uomo di umili origini, Luca del Buta, calzolaio, la cui bottega era non distante dal palazzo del nobile Bacci. La famiglia Bacci erano antichi commerciati di tessuti che venivano da Pieve a Sietina, sopra Capolona e il Castelluccio, le loro attività gli permisero di sponsorizzare opere e collezionare dipinti e altro,(Cappella Bacci in SanFrancesco) le loro attività fiorirono con l’avvento dei fioirentini in, tanto che già dai primi anni del 1400 furono insigniti di titolo nobiliare.