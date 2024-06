Dopo il voto una certezza la Francia frammentata Gli scenari di Tzogopoulos

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 30 giugno 2024) Oggialle urnela più breve campagna elettorale della sua storia: la mossa macroniana di convocare elezioni anticipate si inserisce all’interno di una dinamica altamente complessa, fatta di sondaggi pro-destra e di contestazioni popolari per le scelte dell’Eliseo in materia fiscale, previdenziale, lavorativa. Nel mezzo le conseguenze internazionali di una eventuale diarchia alla guida del Paese, che potrebbe rischiare di avere due voci, in virtù di due sensibilità davvero diverse e forse non compatibili, passaggio che si riverbererà sulle scelte comunitarie che andranno prese e verosimilmente anche sul vecchio asse franco-tedesco, al momento caratterizzato per la debolezza degli attuali leader. I fronti contrapposti In palio 577 seggi all’Assemblea nazionale.