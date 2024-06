Covid e influenza Moderna pronta a lanciare il vaccino ambivalente | È più potente dei due antidoti combinati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Un unicoper-19 edcon tasso di protezione migliore per entrambi i tipi di virus rispetto ai singoli. Questa è la promessa di. La casa farmaceutica del Massachusetts ha reso noto di aver terminato la terza fase dei test clinici per il farmaco basato sulla tecnologia mRNA che pare essere particolarmente efficace nei pazienti over 50 e che potrebbe arrivare sul mercato statunitense una volta approvato dalla Food and Drug Administration (FDA). I vaccini ambivalenti sono spesso difficili da produrre e funzionano peggio rispetto alla somma dei vaccini singoli. Ma grazie alla tecnologia mRNA, con la quale è stata sviluppata anche buona parte dei vaccini contro ilafferma di aver trovato un modo efficace di combinare piùin uno.