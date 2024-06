Come previsto non cambia niente Gravina | Dobbiamo dare fiducia a Spalletti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) La Nazionale italiana di calcio esce con le ossa rotte dagli Europei 2024, dopo la brutta figura di ieri nell’ottavo di finale contro la Svizzera perso per 2-0 con una prestazione deprimente. Gli Azzurri abdicano dunque a testa bassa dopo il titolo continentale conquistato tre anni fa a Wembley, confermandosi lontani dall’elite europea ed internazionaletestimoniano le due mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali. “Ci sono tante riflessioni che si accavallano. Un po’ tutti siamo dispiaciuti per non aver potuto riconsegnare ai tifosi italiani quel risultato che volevamo. Siamo dispiaciuti per il risultato ma nello sport la sconfitta ci sta. Quello che purtroppo rimane è la delusione per non aver potuto dimostrare a chi ci ha seguito tutto ciò che è stato fatto.