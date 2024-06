Anziana di Vitulazio non cade nella truffa del finto Carabiniere denunciata 51enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 30 giugno 2024). La 91enne signora non è cadutatrappola in cui l’avevano attirata duetorimattinata di ieri, ma insospettita ha subito allertato i carabinieri attraverso il numero di emergenza “112”. L’donna, con voce tremante, ha riferito all’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Capua che, pochi minuti prima, un uomo l’aveva contattata telefonicamente sul telefono di casa e, dopo essersi qualificato come appartenente alle forze dell’ordine, le aveva comunicato che il figlio 65enne era stato appena arrestato con l’accusa di aver causato un incidente stradale alla guida di un’autovettura priva di copertura assicurativa. L’uomo, con tono autoritario, l’aveva informata che si sarebbe occupato, con l’aiuto di un legale, delle pratiche per la liberazione e che, a tale scopo, avrebbe dovuto preparare per lui 5000,00 euro in contanti.