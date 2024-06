TS – Douglas Costa la Juve scherza sui social e i tifosi | Così non vale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 29 giugno 2024) 2024-06-29 18:03:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Dopo aver completato le visite mediche direttamente nel ritiro del Brasile,Luiz è ormai ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dellantus. Il centrocampista arriverà infatti in un’operazione di scambio con l’Aston Villa che vede coinvolti anche Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior. In attesa dell’ufficialità, il club bianconero ha pubblicato un interessante indizio sul proprio profilo Instagram., l’indizioche porta aLuiz Lantus ha condiviso negli ultimi minuti una foto di, ex calciatore bianconero dal 2017 al 2020. Per farlo ha però utilizzato una didascalia molto particolare scrivendo: “)“, il tutto accompagnato da una bandiera del Brasile.