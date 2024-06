Travolta da un’onda mentre le scattano una foto | muore davanti alla sua famiglia la 28enne Margherita Salvucci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024)è morta durante una vacanza in Portogallo che lei e la suaaspettavano di godersi da tempo. Voleva farsi scattare unaricordo, così si è messa in piedi su uno scoglio, in un’isola dell’arcipelago di Madeira.l’ha colpita e scaraventata in mare, facendole battere la testa sugli scogli. Ad assisterescena, un vigile del fuoco toscano che si è subito buttato in acqua nel tentativo di soccorrerla. L’ha portata sulla riva, in attesa dei soccorsi e del trasporto in ospedale ma non c’è stato niente da fare. Laè morta la mattina successiva, il 28 giugno, in ospedale. Insieme a lei, in quel tragico momento, c’era tutta la sua, il papà Piergiovanni, ex sindaco di Colmurano (Macerata), la mamma Ornella Formica e la sorella.