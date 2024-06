Se si votasse col 730 il governo non avrebbe la maggioranza Ecco i numeri del 2xmille ai partiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) A cura di Civil Servant* e Alfonso Scarano** Dal 2015 i contribuenti Irpef possono destinare il 2 per mille dei tributi nazionali al finanziamento deipolitici senza alcun aggravio per il dichiarante. Sorprendentemente i dati mostrano un quadro molto differente da quello delle elezioni. Le dichiarazioni presentate nel 2023 indicano che l’attuale coalizione di, pur avendo conquistato quasi il 43% dei voti alle ultime elezioni politiche, è finanziato attraverso l’Irpef solo da meno del 30% dei contribuenti. Quindi, se sicol 730 è probabile che ilnonla. In realtà, questo risultato non può essere considerato del tutto rappresentativo delle opinioni degli italiani, perché l’opzione del 2 per mille è esercitata solo da una esigua minoranza degli aventi diritto (appena il 4,2%, pari ad un dodicesimo dell’affluenza alle europee).