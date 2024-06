Mosca-Pyongyang L’asse dei satrapi preoccupa Nato e Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 29 giugno 2024)creato da Vladimir Putin e Kim Jong-un, “dei” potremmo definirlo, potrebbe presto avere un’evoluzione ulteriore: un’unità (intanto una) di ingegneri militari potrebbe essere inviata tra poco daa Donetsk, una delle città ucraine occupate dall’invasione russa. Come dice Sergei Sumlenny, fondatore dello Europe Resilience Initiative Center “la Corea del Nord non ha avuto alcun problema nel fornire alla Russia razzi, proiettili di artiglieria e missili balistici per colpire l’Ucraina. Ora non ha problemi a inviare truppe per aiutare i russi a uccidere gli ucraini”. Chiosa polemica: “Solo l’Occidente ha problemi a sostenere l’Ucraina”. È possibile che la mossa serva anche a testare proprio la reazione occidentale, e dei like-minded Corea del Sud e Giappone,ti che questa cooperazione militare contro Kyiv possa poi trasformarsi in un supporto militare nella Penisola coreana e nell’Indo Pacifico.