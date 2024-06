Italia voglia di rivincita Chi ha scelto Spalletti per la Svizzera | le formazioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) Tutto in una sera, nello stadio che vide trionfare gli Azzurri di Lippi ai Mondiali del 2006 contro chi - nelle qualificazioni dell'ultima coppa del Mondo - c'ha estromesso dalla competizione. L'affronta ladopo aver rischiato l'estromissione dall'Europeo: sabato 29 giugno - diretta tv dalle 18 su RaiUno e Sky Sport - gli Azzurri non hanno scelta: vincere o tornare a casa. 17:00 - A un'ora dal match è arrivata la formazione ufficiale degli azzurri: in campo dal primo minuto Mancini in difesa, poi Cristante e Fagioli a centrocampo, quindi El Shaarawy nel reparto offensivo. Queste le novità. Nel 4-3-3 del ct azzurro Donnarumma tra i pali; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Darmian in difesa; a centrocampo Barella, Fagioli e Cristante; Chiesa ed El Shaarawy esterni e Scamacca punta centrale.