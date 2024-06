Dagli americani copiamo tutto anche il disinteresse per la politica Vedi i numeri dell’astensione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) È veramente difficile svincolarsi dai modelliin campo culturale, economico-finanziario, socio-politico. Alle ultime elezioni Comunali, Elly Shlein ha esultato: “risultato storico”. Lo stesso dicevano nel centro-destra un paio di settimane prima. I media si accodano a dare grande rilevanza ma il vero dato politico è la maggioranza sempre più ampia che non partecipa al voto. Laper come la conoscevamo ha perso credibilità, prestigio, è condannata all’irrilevanza. Solo poche decine di anni fa in Italia avevamo una delle più alte percentuali di elettori al mondo. In diverse tornate ho fatto il presidente di seggio e posso certificare che votavano praticamente tutti,vecchi e infermi. Quella residua percentuale di astensione era dovuta unicamente, nelle Regioni meridionali colpite dall’emigrazione, alle tante pagine delle liste elettorali occupate dai “residenti all’estero”.