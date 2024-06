Comcor aria di spareggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Stavolta ci sarà il fattore campo che dovrà essere favorevole alla rigenerataModena, reduce da prestazioni agonistiche che lasciano ben sperare per il futuro. Per i gialloblu di Pisano infatti, l’appetito viene mangiando, e i giocatori sono pronti alla nuova verifica nel confronto casalingo contro la rivelazione di serie A, il Poviglio di Reggio Emilia. "Le due gare contro il Poviglio ci faranno capire chi siamo e dove vogliamo arrivare – dichiara il tecnico del team Pisano, – Dopo la prima fase di rodaggio, prende forma lentamente il nuovo Modena: adesso lavoriamo meglio in difesa, in attacco, sul monte di lancio si vedono i miglioramenti e Modena è a caccia di una lenta e normale maturazione di una rosa totalmente nuova verso il domani.