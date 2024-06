Benevento Festa della Madonna delle Grazie stop vendita bevande in vetro o lattina

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) Firmata una ordinanza sindacale con la quale si vieta l’asporto di bibite ino inin occasione dei festeggiamenti, 28 giugno 2024 – Il sindaco Clemente Mastella, alla lucerisultanze del tavolo tecnico che si è svolto presso la Questura di, ha firmato un’ordinanza con la quale vieta l’asporto di bibite ino inin occasione dei festeggiamenti in onore(30 giugno-3 luglio 2024). Pertanto nel perimetro urbano interessato dai festeggiamenti viale S. Lorenzo, corso Dante, via Posillipo, corso Vittorio Emanuele, Via TorreCatena fino all’intersezione con Port’Arsa e relative strade limitrofe, piazza Risorgimento che è area individuata per il luna park, è disposto il divieto, per tutta la durata dei festeggiamenti, di venderedi qualsiasi tipo in bottiglie die/o lattine metalliche; dovranno invece essere vendute o somministrate in appositi bicchieri monouso.