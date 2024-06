Atletica Holloway infiamma i Trials con un tempo da sballo Lyles ventoso sfida Thomas-Richardson

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) A Eugene proseguono istatunitensi, ovvero l’evento che determina quali saranno i tre atleti che in ogni disciplina rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella notte italiana era in programma soltanto una finale: sui 110 ostacoli è andato in scena il grande show di Grant. Il tre volte Campione del Mondo e argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha sfruttato il vento al limite del regolamento (2,0 m/s) e ha timbrato un roboante 12.86: miglior prestazione mondiale stagionale, quartodella storia. Ai Giochi andranno anche Freddie Crittenden (12.93) e Daniel Roberts (12.96), che sono scesi sotto al 13.05 con cui il nostro Lorenzo Simonelli ha trionfato agli Europei, mentre resta a casa Cordell Tinch (13.03).