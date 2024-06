Assalito nel parco in piena notte e lasciato agonizzante | gravissimo un uomo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 giugno 2024) Aggredito brutalmente ein fin di vita all’interno delPalatucci di Via Firenze a Nettuno. Giallo su quanto accaduto nellasul litorale: indagano i Carabinieri. L’è stato portato in Ospedale, le sue condizioni restano gravissime. Giallo su una brutale aggressione avvenuta stain un– (ilcorrieredellacitta.com)Non si conosce ancora l’identità dell’picchiato enelPalatucci nellaa Nettuno. L’allarme è scattato quando erano da poco passate le quattro di. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che ora stanno indagando sull’accaduto. L’è stato portato prima presso il locale Ospedale – dove è giunto in codice rosso – e poi a Roma, presso il San Camillo.