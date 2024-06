Argentina-Perù stanotte in tv | canale orario e diretta streaming Copa America 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Tutte le informazioni utili per seguire, match valevole per la terza e ultima giornata del girone A di. L’albiceleste già certa del passaggio ai quarti di finale grazie ai due successi su Canada e Cile, per i biancorossi l’ultima chiamata per sperare in una qualificazione molto difficile. Il match si giocherà alle 2.00 (italiano) di domenica 30 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami e sarà trasmesso in chiaro da Sportitalia, tv che detiene i diritti della competizione. In alternativa, sarà possibile seguire la sfida su Mola Tv per gli abbonati al servizio.in tv:SportFace. .