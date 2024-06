Anche il Modena sulle tracce di Felici E’ il giocatore rivelazione della serie B

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Il nuovodi Andrea Catellani e Pierpaolo Bisoli non nasconde le ambizioni e lo dimostra con l’interessamento per Mattia, una delle rivelazioni dello scorso campionato cadetto. Il 23enne esterno offensivoFeralpisalò, nonostante la retrocessione dei "Leoni del Garda" è un obiettivo di numerose squadre, sia di A che di B. Nella massimasi sono fatte avanti Parma, Cagliari, Empoli, Venezia e Lecce; fra i cadetti, oltre alCremonese, Sassuolo e Frosinone. Ma per il suo cartellino la Feralpisalò chiede una cifra vicina ai due milioni di euro. Originario di Roma, dove nasce il 17 aprile 2001,da ragazzino milita nella Lazio poi nella Roma, di cui è tifoso, prima di entrare nel Tor Tre Teste, squadra di quartierecapitale che ha come presidente onorario Fabio Liverani, ex centrocampista con tre presenze in nazionale poi allenatore pure nella massima