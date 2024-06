Temptation Island quanto guadagnano i protagonisti | le cifre choc

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 28 giugno 2024) La 12esima edizione diè partita da poche ore, il pubblico si starà chiedendo quale sia il cachet messo sul piatto. È tornato al timone digiovedì Filippo Bisciglia, il presentatore è stato confermato da Mediaset per la dodicesima edizione della trasmissione. Le telecamere si sono riaccese all’Is Morus Relais, in Sardegna, e rimarranno puntate sulle sette coppie ufficiali nelle prossime settimane. Il docu-reality terrà incollati allo schermo i telespettatori per buona parte l’estate, è probabile che si proceda almeno fino a fine luglio – l’anno scorso la serata conclusiva è stata trasmessa il 31 luglio. La nuova stagione diè partita giovedì – notizie.com (Fonte foto @Mediaset Infinity)E proprio in queste ore la redazione di Dagospia ha voluto svelare il cachet proposto dai vertici di Cologno Monzese alle coppie, ai tentatori, alle tentatrici e al padrone di casa.