Steve Bannon media | Subito in carcere l’ex stratega di Trump

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giugno 2024 -di Donaldin. La Corte Suprema Usa ha respinto la richiesta didi rimanere in libertà in attesa dell’appello contro la sua condanna per oltraggio al Congresso.consigliere del tycoon dovrà presentarsi in prigione il 1 luglio. Lo riportano iUsa.è stato condannato nel 2022 dopo aver ignorato un mandato di comparizione del Congresso che chiedeva informazioni sul suo ruolo nell’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Malgrado la condanna a quattro mesi di prigione, inizialmente gli era stato concesso di rimanere libero in attesa dell’appello. Alcune settimane fa il giudice responsabile del caso, Carl J. Nichols, ha ordinato adi presentarsi in prigione il 1 luglio, dopo che una corte d’appello federale aveva confermato la sua condanna per oltraggio alla corte.