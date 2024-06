Spalletti annuncia | Dimarco non ci sarà! Dubbio su Bastoni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 28 giugno 2024)prima della conferenza stampa alla vigilia di Svizzera-Italia, gara valida per gli ottavi di finale di Euro2024 ha parlato delle condizioni di Federicoe Alessandro. NO SECCO – Domani alle 18, l’Italia affronterà la Svizzera negli ottavi di finale di Euro2024, una partita decisiva per il proseguimento del cammino azzurro nel torneo. Il commissario tecnico Luciano, alla vigilia del match, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto il punto sulle condizioni fisiche dei giocatori e sulle scelte tattiche in vista della sfida. Lucianorisponde subito alla domanda sulle condizioni di Federico: «non è recuperabile, non ci. Difesa a quattro? Giocheremo con qualcosa che assomiglia alla difesa a quattro».