Nastri d' Argento ecco tutti i vincitori del 2024

(Di venerdì 28 giugno 2024) Hanno sfilato sul blu carpet ideid'del, votati dai giornalisti cinematografici: Miglior Film e Miglior Regia “Io capitano “, di Matteo Garrone che si aggiudica setted'; cinqued'per “Palazzina F”, a Michele Riondino, attore protagonista, per Elio Germano, attore non protagonista , per la canzone di Diodato, e per i produttori: “mi fa molto effetto vedere Riondino costretto a ringraziare i giornalisti, ha scherzato il grande Elio Germano, indimenticabile protagonista dei più bei film visti sul grande schermo Miglior commedia “Un mondo a parte”, di Riccardo Milani che dice: “sono molto felice di questo riconoscimento. Ho raccontato una parte d'Italia che non si trova più, quello che capita in quel piccolo paesino di montagna, non accade nelle grandi città.