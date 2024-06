MotoGP GP Olanda Marquez | Hanno portato un miglioramento alla mia Ducati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Botta e risposta tra Marce Francesco Bagnaia, compagni di team dal prossimo anno, al termine della prima giornata del weekend di Assen, sede del GP d’: “Marc ha fatto molti miglioramenti rispetto a Jerez. La sua moto è quasi ugualemia”, ha detto il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, a proposito della GP23 dello spagnolo. “Buone sensazioni, abbastanza buone. Soprattutto stamattina. Sono uscito e mi sentivo come se non ci fossimo fermati, mi sono trovato subito molto a mio agio con la moto. Questo pomeriggio è vero ci ho messo un po’ di più. Pensiamo di sapere perché domani lo confermeremo. Ci sono due piloti che sono sopra gli altri: uno che è quasi due gradini sopra, l’altro un gradino sopra “siamo praticamentepari”, ha risposto ilsta della Gresini.