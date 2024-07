Kendall Jenner scalza al Louvre per una visita privata di notte | è polemica

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 28 giugno 2024) Far parlare sempre, nel bene o nel male. E’ questo il modus operandi delle star per rimanere sempre sulla cresta dell’onda. Data la loro popolarità smisurata, che provoca sicuramente invidia, è naturale che le famose attirino anche tante critiche. Il clan Kardashian-si trova spessissimo nell’occhio del ciclone. Outfit troppo sexy, fotoritoccchi, diatribe famigliari, particolari troppi intimi sulla vita: ogni settimana ce n’è una. Che si parli di Kim, Khloe o Kourtney Kardashian, Kylie epoco cambia, il web è sempre pronto per indignarsi. In queste ore al centro della bufera c’è. A cavallo in Place Vendôme In sella con Gigi Hadidè a Parigi per la settimana della moda haute couture. Lei, sempre più famosa e sempre meno presente in passerella, seleziona con cura i suoi progetti lavorativi.