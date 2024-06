Viola l’obbligo di soggiorno arrestato a Latina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

3 giugno 2024 – Nel corso della mattinata del 2 giugno c.a. a, i carabinieri della locale Stazione di Borgo Grappa, traevano in arresto in flagranza di reato per lazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo dinel comune di Sabaudia, un cittadino classe 79 residente a Sabaudia poiché lo stesso veniva fermato durante un posto di controllo a– Borgo Grappa. L', espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente A.G. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio