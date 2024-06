Uomini e Donne le parole inaspettate di Marika dopo la non scelta

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 3 giugno 2024) La stagione 2023-2024 disi è conclusa con ladel tronista Daniele Paudice, che ha deciso di uscire dal programma con Gaia Gigli. In seguito alla messa in onda della puntata, la corteggiatrice non-Abbonato si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Un’altra stagione diè giunta al termine. Il dating show ha difatti salutato i telespettatori con la messa in onda della puntata di venerdì 24 maggio, dando loro appuntamento per il mese di settembre. Le ultime puntate del programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, hanno assistito alladi Daniele Paudice. Il tronista, nel corso degli ultimi mesi, ha portato avanti una conoscenza con le corteggiatriciAbbonato e Gaia Gigli.