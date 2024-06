Tribunale da riqualificare o abbattere? Candidati divisi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 6 minutiDopo il faccia a faccia traalla carica di sindaco sul futuro della Stazione ferroviaria di Avellino, oggi si è tenuto un nuovo confronto sul destino del Palazzo di Giustizia e, in generale, i problemi dell‘edilizia giudiziaria che da tempo agitano la categoria.dao da? Un tema di cui si parla da almeno un ventennio, come osserva ad apertura dei lavori, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni: “Incontri come quelli odierni ci vengono solleciati e si ripetono ciclicamente, soprattutto in concomitanza della campagna elettorale. Dobbiamo cercare di essere realisti e ipotizzare delle soluzioni dal mio punto di vista volte a valorizzare l’attuale struttura, nel senso di porre rimedio a tutte quelle che sono le problematiche che voi conoscete bene che purtroppo affliggono l’attuale éalazzo di giustizia.