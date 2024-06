Tragedia al casello chi c’era alla guida dell’auto killer

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un uomo di 61anni sarebbe stato il responsabile dellaavvenuta nella giornata di ieri. Rosignano, Livorno,autostradale Incidente mortale, 3 vittime – credit: ANSA/NOVI Non è stato in grado di frenare il conducente che ieri, 2 giugno,della sua vettura si è schiantato ad alta velocità contro unsulla A12 a Rosignano, in provincia di Livorno. Il bilancio è tragico, si parla di tre morti e sette feriti secondo le ultime ricostruzioni delle autorità. L’intervento però è ancora in corso e i vigili del fuoco sono sul posto mentre si cerca di estrarre i corpi dalle lamiere delle auto coinvolte nello schianto. In primis quelli dei due soggetti che avrebbero provocato l’incidente. Incidente a Rosignano: chi eraSembra che sia sopraggiunto un malore improvviso per il conducenteche ieri avrebbe provocato un tamponamento a catena alsulla A12, tra Rosignano Marittimo e Rosignano Barriera in direzione Roma, intorno alle ore 13.